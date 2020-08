"Nos volvamos a encontrar pronto", el mensaje de amor que recibió Abel Pintos

View this post on Instagram

Ayer, el video de DESEO DE COSAS IMPOSIBLES junto a @laorejadevangogh superu00f3 las 200 Millones de reproducciones en @youtube y hoy lo seguimos celebrando, porque es una canciu00f3n hermosa y porque me sigo sintiendo muy agradecido con estos queridos amigos. Me invitaron a cantar a su proyecto PRIMERA FILA, grabado y rodado en vivo en CIUDAD DE Mu00c9XICO hace unos au00f1os atru00e1s. Au00fan recuerdo la tarde lluviosa en Buenos Aires en la que iba en un taxi cuando recibu00ed el llamado en el que me cuentan de la invitaciu00f3n y del hecho de que la canciu00f3n en cuestiu00f3n era esta, que tanto habu00eda escuchado yo cuando, en su primera versiu00f3n, llegu00f3 a nuestro pau00eds. Aun recuerdo la cara de susto del taxista cuando dije SI! NI HABLAR! con la alegru00eda que casi me hace saltar del asiento. Au00fan recuerdo cada segundo compartido con ellos en una de las experiencias mu00e1s enriquecedoras que haya vivido en la mu00fasica durante aquellos du00edas de rodaje y grabaciu00f3n. Esta es de las mu00e1s especiales colaboraciones que l@s invito a compartir en la playlist LOS DUETOS DE MI VIDA que pueden encontrar en plataformas digitales (link en bio) Que tengan un hermoso viernes Nos vemos en la mu00fasica u2665ufe0f #abel #losduetosdemivida #lovg