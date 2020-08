Alejandra Maglietti y Hernán Drago, cada vez más cerca: "obvio que le doy una chance"

sábado, 15 de agosto de 2020 00:43

Alejandra Maglietti y Hernán Drago, cada vez están más cerca. Lo que al principio parecía un coqueteo en juego, a medida que pasan los días los rumores de una posible cita para dar un paso más se empiezan a potenciar.

Después de que Pampita oficiara de celestina de ambos, Drago confesó que aún no había tenido un nuevo contacto con ella pero que no descartaba invitarla a salir. Ahora quien salió a hablar es la misma modelo. Lo hizo en una entrevista con Confrontados, donde reconoció que la chispa se encendió luego de su paso por el programa de Pampita.

“Fue culpa de Pampita. La que empezó a agitar ahí o a tratar de unir puntas fue ella. Casi que Pampita hizo todo”, destacó la rubia. Luego agregó: “Lo conozco hace muchos años y siempre fue un compañero de trabajo. Es un señor. Y cuando uno conoce todo el pasado de alguien, y sabe que es un tipo de 10, obvio que le da una chance. Aparte, ni hablar de la parte física, no solo hablo de eso. Tengo que decir la verdad. ¡Claramente me parece lindo! Ja”.

Por otro lado, Maglietti aclaró que no le dio una oportunidad antes a Drago porque ella "estaba en pareja, él también y nunca hubo intención de nada, en absoluto. Él siempre fue un señor y yo una dama”.

“Yo trabajé como modelo y cuando nos cambiamos, los conozco a todos, y ellos nos conocen a nosotras. Y si te toca hacer un catálogo de ropa interior, estás en ropa interior, no pasa nada. No hay tanto rollo con esa parte física”, agregó la ex de Jonás Guitiérrez.

“Lo que más me gusta son sus ojos, son hermosos. Tiene buena onda, y cuando lo conocés a nivel personal siempre me gustaron sus valores, siempre fue tranquilo, de perfil bajo”, destacó.

“Viajé un montón con él. Pero nunca chapamos, solamente una súper amistad. Antes de esto hablábamos mucho más por temas laborales y por otras cosas que ahora… Que se cortó un poco. Calculo que le da como un poco de vergüenza. Si ahora le hablo es raro, ¿no?”, finalizó destacando que tiene ganas de tener un encuentro con él.