Hisoparon a Pampita por una de sus panelistas que dio positivo en coronavirus

viernes, 14 de agosto de 2020 09:02

En las últimas horas se conoció que la periodista y panelista del programa de Pampita, Cora Debarbieri, dio positivo en coronavirus y el aviso alertó a la conductora que estuvo con ella el pasado miércoles.

Cora, quien también es periodista de América, anunció en sus redes sociales el resultado del test que se realizó el mismo día que estuvo con Pampita. "Durante todo este tiempo de cuarentena, si bien trabajé bastante, me cuidé muchísimo. Lamentablemente este virus es así", afirmó. "Voy a hacer reposo y estar tranquila en casa", cerró al confirmar su resultado positivo.

Según confirmó Pablo Layús, tras conocer la noticia, la modelo se sometió inmediatamente a un hisopado y ya conoce el resultado: afortunadamente dio negativo.

Pampita tardó tres meses en retomar la conducción de su programa, cuando contó que "me fui muy asustada porque me remueve muchas cosas, el virus me lleva a otro lugar y no me imaginé que iba a durar más de tres meses". Durante este tiempo, afirmó, no salió en absoluto de su casa: las compras las hizo online y no visitó a nadie.