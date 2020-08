Cantando 2020: Tyago Griffo se separó y ya tendría nueva pareja

viernes, 14 de agosto de 2020 00:41

"Me abandonaron, estoy solo”. Con esas palabras Tyago Griffo confirmó que se separó durante la cuarentena. Fue durante la gala de sentencia de Cantando 2020, donde Ángel de Brito y Laurita Fernández lo alentaron a contar si su corazón ya tiene nueva dueña.

Los conductores del certamen pusieron en aprietos al hijo de la Bomba Tucumana y dieron a entender que pasa algo con Agustina Agazzani.

“Tyago Griffo se incorpora al equipo de los solteros. Acaba de separarse, qué momento difícil para hacerlo”, había dicho Ángel, dando pie a que él contestara: “Justo, lamentablemente. Me abandonaron, estoy solo”.

“Gladys, tengo algo para contarte. Pareciera ser que ya hay algún acercamiento de tu hijo con alguien de acá, eso me dijeron”, agregó Laurita.

Y mientras enfocaban a la modelo, Griffo lo negó: “No, para nada. Después me va a costar que alguien me tome en serio por la fama que me hicieron”.

¿Quién es esa mujer? los primeros rumores indican que sería Agustina Agazzani, pero ante esto él contestó: “Estamos en cuarentena, no se puede hacer nada”.