Viviana Canosa, consternada: "es muy triste"

"No voy a emocionarme". Con esas palabras Viviana Canosa comenzó su despedida a Berta Szpindler, quien murió este miércoles a los 88 años de edad. La viuda del recordado Mauricio Borensztein, popularmente conocido como Tato Bores, fue suegra de la conductora de Nada Personal (El Nueve) y su vínculo con ella seguía muy estrecho.

"Hoy perdimos a la abuela paterna de mi hija Martina, a Berta (...) Es muy difícil en estas épocas, que ya lo saben. Es muy duro no poder abrazar, despedir, acariciar", expresó Canosa refiriéndose a los protocolos vigentes que prohíben hacer velorios para despedir a los seres queridos.

"Por suerte pude, en las últimas semanas, dejarle mensajes y recibir los suyos a diario. Tuve la suerte de tener una gran comida y un hermoso almuerzo antes de la cuarentena con ella y toda su familia", añadió sobre el último momento vivido con la madre de su exesposo Alejandro Borensztein, con quien tuvo a su hija.

"Quiero decirte Berta que la vamos a pasar bien y nos vamos a reír mucho porque he conocido pocas mujeres tan geniales como vos. Ojalá, si algún día me vuelvo a enamorar, tenga una suegra tan genial como vos (...) Volá alto, y ojalá ya te hayas encontrado con ese hombre que siempre me decías que había sido el amor de tu vida, Tato Bores. Te deseo lo mejor, que vueles muy alto y que Dios te bendiga. No aprendí a hacer knishes, no aprendí a hacer esas pelotitas fabulosas que hacías, no aprendí a cocinar cocina judía, pero aprendí muchas cosas de vos", agregó con congoja.

"Te quiero mucho, te respeto, te valoro, te amo, te lo pude decir. Sólo me faltó abrazarte y llevar a Martina, que lleva tu sangre, a tu entierro. Estarás por siempre en nuestros corazones, mi querida exsuegra, amiga, madre te amo por siempre, que Dios te bendiga", finalizó Viviana dejando al descubierto su tristeza por la partida.