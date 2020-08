Ricky Montaner tuvo problemas con el amigo de Stefi Roitman: "fue para que ella viera la evidencia"

jueves, 13 de agosto de 2020 14:36

Ricky Montaner se desoertó y se encontró con una escena jamás deseada en su habitación. Todo ocurrió mientras Stefi Roitman estaba dormina y decidió dejar todo tal cual para que ella lo viera.

El cantante subió un video a Instagram con la leyenda "Historia de la vida real" y mostró lo que sucedió, nada agradable por cierto. "Tener un perro a veces es mala idea. ¿Por qué? Porque a veces le da diarrea. ¿Y qué pasa? Esto", aseguró Ricky con una imagen de las escaleras manchadas.

"Sé que es gráfico lo que subí pero es la realidad, mi realidad, esa fue mi mañana y quería compartirlo con ustedes porque soy un tipo transparente. Stefi está dormida, no se enteró hasta que se despertó porque obvio, lo dejé ahí", agregó.

Y aseguró que "antes de que me empiecen a criticar no es que lo dejé ahí para que lo limpiara Stefi, para nada, aunque tuve que haberlo hecho porque me desperté temprano, fue para que ella viera la evidencia de lo sucedido y se sintiera mal".

Roitman, por su parte, subió un video con su versión: "Yo no sé por qué el padre de mi perro está exponiendo sus heces. Él está mal de la panza y se hizo caca en la escalera, ¿por qué lo expone?".