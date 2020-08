Pampita reveló un secreto de su hijo Bautista: "le tiene que gustar"

jueves, 13 de agosto de 2020 11:31

Carolina Pampita Ardohain elogiaba a las hijas de Wanda Nara, tema que salió por la exposición que tienen las nenas en las redes.

Sobre ese asunto, Pampita blanqueó que Bautista Vicuña le marca la cancha. “Mi hijo más grande no quiere nada. En su red, sí quiere, en su Instagram. Si yo quiero publicar una de él, se la tengo que mostrar, le tiene que gustar, me la tiene que aprobar y me tiene que dejar publicarla”, reveló la conductora.

Pampita se animó en las últimas horas a compartir con Bautista Vicuña, el hijo mayor que tuvo con su ex Benjamín Vicuña, un live en Instagram en el que la conductora lo deschavó y reveló una intimidad.

Junto con el hermano de Beltrán y Benicio, la conductora le preguntó al joven de 12 años si estaba en pareja. “¿Tenés novia?”, disparó Pampita, al leer una de las consultas que llegaban al vivo, fiel a su estilo en su programa de televisión. La pregunta agarró de sorpresa a Bauti, pero el joven no se echó atrás, al reconocerlo con un gesto afirmativo con su cabeza.

“Tiene novia y la queremos mucho”, agregó la conductora de “Pampita online”, aportando más información sobre la nueva integrante de la familia, aunque los datos no pasaron de ese escueto reconocimiento.

Es que entre los seguidores circula la versión de que Bautista salió con fama de seductor como su papá, de ahí que los seguidores le preguntaran por su estado civil. Pero tal vez lo más importante sea que la madre le dio la bendición a la novia de su hijo. Por lo menos, empezó con el pie derecho la relación con Bautista.

En el mismo live, el mayor de los tres varones de Pampita también había salido a defender a su mamá de las críticas y comentarios que se publican regularmente en los medios y las redes sobre la vida de la modelo.

“Los portales son malas personas. ¡Malas personas! Sí, son remalos”, había criticado Bautista, refiriéndose a los sitios de noticias y la manera en que tratan a su famosa madre.

Fuente: eltrecetv.com