¡Otra vida!: Cathy Fulop "revivió" su amor con Carlos Mata

Junto a @carlosmatareal llegue a Argentina para protagonizar "DÉJATE QUERER" de la mano de Lecuona y co-producida por @telecincoes cuando gracias a las producciones venezolanas los actores viajábamos por el mundo con ofrecimientos maravillosos de trabajos y la oportunidad de conocer otros países y culturas. El destino jugo una maravillosa carta conmigo y acá conocí al amor se mi vida y he vivido un amor de novela desde entonces, gracias a este hermoso pais que hace 27 años me dejo ser parte de el. Los mas bellos recuerdos de esta novela junto a un gran elenco. Espero disfruten del paisaje de estas escenas filmadas en Las Cataratas del Iguazú, en Misiones. También grabamos escenas en España, este clip gracias a mi amigo @juany_80 . Se les quiiiere 🦋♥️