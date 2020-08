Karina Jelinek cantó mal y Moria la fulminó: "¿Te tocás, mi amor?”

jueves, 13 de agosto de 2020 00:00

Bajísimo. Así fue el puntaje que cosechó Karina Jelinek en lanoche de este miércoles en el Cantando 2020. La morocha interpretó la canción de Lali Espósito "Una na" y para ello incluso utilizó el vestuario de la estrella pop argentina.

Tras su presentación junto a Manu Victoria, el jurado consideró que no pegó una nota y terminó seguro quedará sentenciada porque por más que Pepe Cibrián coloque 10, no podría salvarla.

La más dura al momento de evaluar fue La Princesita quien dijo que sumaba un punto por la voz de Victoria: "Voy a subir un punto por tu partenaire". Lo curioso es que la nota que le puso fue un 2, esto quiere decir que su intención era estamparle un 1.

Sin embargo hubo algo que llamó la atención en la noche y fue la observación que hizo Moria Casán. Es que la diva apuntó que Jelinek "se tocó" en medio de la actuación y por más de una vez.

“Kari se te adora, sos puro carisma y encantadora”, comenzó diciendo Moria quien luego le preguntó: “Escuchame una cosa, amora… ¿a vos te pica la ingle? ¿Te tocás, mi amor?”.

“Vi que te rascabas la ingle todo el tiempo. Te acomodabas como un varón. Te la pasaste hablando tocándote. Pense ‘o le pica la ingle, o tiene alergia, o tiene un problema que cuando habla se toca’”, continuó.

“Yo digo ‘esta chica se toca mucho’. A lo mejor es un tic. Me daba como te tocabas la ingle”, cerró su análisis la diva a lo que Karina le aclaró: “No, me bajo esto (señalando su outfit) porque se me subía. Pero no, por ahora no me pica”.