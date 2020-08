Gisela Marziotta tiene coronavirus: "tuve bastante fiebre ahora estoy un poco mejor"

View this post on Instagram

Hace unos du00edas empecu00e9 a sentirme muy mal y con mucho dolor de cuerpo, estaba muy cansada pero especialmente sentu00eda mucho dolor de pecho. Que lo atribuu00ed a situaciones personales y pensu00e9 que estaba angustiada y esas cosas que pasan cuando algunas cosas no andan bien en la vida de una...la vida misma. Pero por las dudas me hice el anu00e1lisis de sangre que me dio negativo y me quede tranquila con lo cual claramente estaba angustiada y cansada como la mayoru00eda de las personas. Pero el domingo al dolor de pecho que no se me iba se sumo que perdu00ed por completo el olfato y gusto. El hisopado era inevitable. Y asu00ed fue. Pero incluso antes de tener el resultado me dijeron que era positivo porque la tomografu00eda de pulmones me dio que tenu00eda una filtraciu00f3n de Covid. Con lo cual inmediatamente comencu00e9 con tratamiento de antibiu00f3tico y aislamiento total por ahora en mi casa. Tuve bastante fiebre ahora estoy un poco mejor. Muy dolorida y con mucho dolor de pecho. Pero mientras tanto pasan cosas cu00f3mo estu00e1s que les comparto cada vez que abro y me espera la bandeja con la comida en la puerta de mi habitaciu00f3n. Estas cosas que hacen que tenga tantas ganas de pasar estos 15/20 du00edas muy ru00e1pido para salir a abrazar a los amores de mi vida que estu00e1n pendientes de mi detru00e1s de la puerta y que me llaman por hangout y hacen videollamadas y me pasan dibujos por debajo de la puerta. Y estu00e1n pendientes y con solo seis y diez au00f1os quieren ayudar y cuando nos vamos a dormir me dicen que dejan la computadora prendida por si necesito algo para que le avise y venir a ayudarme con barbijo y distancia social. Son lo mu00e1s hermoso y son mis mejores compau00f1eros y mis mejores cuidadores. Tan chiquitos. Por eso estos du00edas pienso llenar mi Instagram de cosas de ellos que son los que me hacen mu00e1s divertido todo este tiempo y me ayudan a conectar con lo importante. Quu00e9date en casa!