El impactante nuevo desnudo de Guillermina Valdés

jueves, 13 de agosto de 2020 12:08

En medio de los rumores de reconciliación que en las últimas hora puso a Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli en el foco de mundo de la farándula, la rubia volvió a mostrarse desnuda.

Guillermina hizo publicidad para una de sus cremas corporales y a la hora de hablar de consejos con sus seguidores, la rubia subió una foto llamativa en la que se la ve deslumbrante y al natural: desnuda.

Con el correr de los minutos, las preguntas surgieron y la modelo y empresaria se tomó el tiempo para ir respondiendo cada una.

Los rumores sobre la supuesta reconciliación entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés comenzaron a circular desde hace ya varios días. Y cada vez son más los allegados a la pareja que aseguran que ambos le estarían dando una nueva oportunidad a su relación. Pero los protagonistas de esta historia, hasta el momento, no habían salido ni a confirmar ni a desmentir la noticia.

Sin embargo, al ver uno de los tantos debates que dieron en televisión sobre este tema, la empresaria no pudo permanecer en silencio. ¿El motivo? Que, invitado a Fantino a la tarde por América, el psicoanalista Luis Gratch,estaba explicando qué tenía que hacer un matrimonio para poder seguir adelante después de una separación. Y había dado el ejemplo de cómo volver de una infidelidad, lo que inevitablemente hacía pensar que el motivo de la ruptura entre Tinelli y Valdés había sido un desliz del conductor...

"Alguien me compartió esto...No suelo hablar de este tema, ni escuchar todo lo que dicen, pero quiero decir que la ciencia ficción llega a lugares insospechados, más en esta cuarentena. Igual no me enojo, nunca, los quiero y cuídense”, escribió Guillermina junto al video en cuestión.