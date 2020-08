"Luciana Salazar se va a casar el año que viene", aseguró Polino

miércoles, 12 de agosto de 2020 22:59

Sorprendente e inesperada. Así fue la reacción de Luciana Salazar cuando Marcelo Polino anunció delante de todo el equipo de Polémica en el Bar que su compañera se casa en el 2021.

El periodista lanzó la "bomba" en medio del programa que se emitió este miércoles en la noche pero no dio el nombre del agraciado. Por lo que dejó trascender, la mediática está en pareja con un hombre que es "famoso" pero no sería del mundo del espectáculo.

"Las dos personas que se casan son famosas. Hoy ustedes no saben que son pareja. La persona que se va a casar el año que viene, seguramente, es Luciana Salazar", exclamó el periodista, que es íntimo amigo de la rubia, después de jugar al enigmático con los miembros de las mesas del programa.

Al escuchar su nombre, Luli saltó de su silla y se fue corriendo a la puerta simbólica del bar donde se tapó la cara y a las risas le dijo: "¿Qué? ¡Ay, no! ¡Polino, te reviento! No, me voy".

"Luciana tuvo la propuesta para formalizar", agregó el periodista frente a la mamá de Matilda que no confirmó ni desmintió la información.

"Yo lo voy a matar. Tapaboca, mirá", se limitó a decir ella para después colocarse el barbijo y cerrar ahí la conversación.