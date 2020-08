Cantando 2020: Esmeralda Mitre se largó a llorar y el jurado la "fusiló"

miércoles, 12 de agosto de 2020 00:28

Esmeralda Mitre volvió a escena este martes en la noche en Cantando 2020 y lo hizo interpretando la canción "Don't Dream It's Over" mitad en español y mitad en inglés. Pese a que Marcelo Tinelli y parte del jurado confesó que no les gustaba los tema que no fueran en castellano, ella se animó a hacerle frente al desafío y dio su versión del tema.

Ésta fue la segunda presentación de la actriz en el certamen junto a Nell Valenti y apostó a una actuación que incluyó un "llanto desconsolado" que fue más performance que realidad. Precisamente eso fue lo que terminó condenándola ante el jurado que la "fusiló" con las críticas.

“Lo importante no es llorar en el escenario. Lo importante es emocionar. Y además, no entiendo como podés llorar, llorar, y salir cantando. Cuando hay una emoción del corazón, la voz se modifica”, comentó Nacha, desenmascarando a Esmeralda.

Ante la devolución, Mitre admitió que coqueteó con la emoción porque la canción lo ameritaba. “Es que en los humanos lo primero que se modifica es la voz”, agregó Nacha.

Luego, Karina la "Princesita" apuntó duro con sus palabras y le preguntó: "Quería saber si el llanto fue acting o real. La emoción, acting o real, no le jugó a favor. En un momento creí que te ibas a poner a llorar". "Qué pena que eso jugó en contra de lo vocal. ¿Te diste cuenta de que estaba desafinado?", continuó La Princesita.

En su turno, Pepe Cibrián fue contundente y dijo que no le gustó nada desde la escenografía hasta su actuación. En el mismo sentido se expresó Moria Casán que incluso le aclaró que sus palabras no son algo personal que tenga con ella sino que es objetiva.

"No me gustó nada. Un horror como desafinaste al comienzo e hizo mal al oído. Esto no es nada personal, lo que se vio fue una puesta no puesta", señaló.