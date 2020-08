¡Qué porrazo! Adabel Guerrero, se dio un fuerte golpe en Cantando 2020

martes, 11 de agosto de 2020 01:21

Quiso mostrar sus conocimientos en la danza clásica pero un mal movimiento la llevó de lleno al piso. Adabel Guerrero protagonizó un "porrazo" en la pista del Cantando 2020. Sucedió en la noche de este lunes, después de que cantó Será que no me amas de Luis Miguel, junto a su compañero de equipo, Leandro Bassano.

Su actuación no lográ cautivar al jurado y se llevó notas bajas, desde Nacha (que no sabía su ponerle 8 o 7 y terminó colocando la menor calificación) hasta Moria Casán que le hizo una fuerte crítica. La diva fustigó a la pareja porque no le gustó, principalmente, la coreografía y aseguró que "éste es un show competitivo", en el que se mide todo no solo la voz.

“Yo estoy cumpliendo con mi trabajo. La vez pasada a Nacha (Guevara) no le gustó la coreo y yo como una profesional vengo y la chequeo. Maestra soy. Soy profesora de danzas clásicas…”, contestó Adabel a lo que Moria refutó que ella también es profesora de danza.

“¡Igual que yo! ¡Españolas, americanas y nativas! ¿Te acordás que te dije que me hagas una pirueta en dehors? ¿Me la podés hacer?”, desafió Moria. Lejos de ignorar el desafío, Adabel le hizo caso y se animó a dar el despliegue de danza pero el calzado le jugó en contra y conjugado con la humedad de la pista a causa de la desinfección, terminó en el piso.

"No la podemos ayudar, no la podemos levantar. ¿Estás bien, Ada?", se preocupó Laurita Fernández, quien lamentó no poder asistirla por mantener el distanciamiento.

"No le pidas nada, Moria, a ver si se rompe", comentó Ángel de Brito, mientras Adabel recuperaba la vertical y Moria la felicitaba porque lo hizo correctamente.