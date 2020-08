"Corte y confección": un participante tiene coronavirus

lunes, 10 de agosto de 2020 16:47

La emisión de este lunes de Corte y confección empezó de una manera distinta a la habitual, ya que Andrea Politti anunció que Juan Sartor, uno de los diseñadores que participaron de la edición 2019 del ciclo, dio positivo de coronavirus.

"Cuando recibiste la noticia ¿cuál fue tu primera impresión?", le preguntó Politti a Sartor apenas lo presentó en el contacto vía Skype.

"Al principio fue como medio un shock, como que decís bueno, me tocó. Como que no te imaginas que te va a tocar . Yo no venía con síntomas ni nada, súper bien, de hecho nunca me agarró fiebre, y fue de un momento a otro. Dejé de sentir olores, sabores, me dolía mucho la espalda", explicó Sartor sobre las primeras sensaciones vinculadas al virus.

"Yo pensaba que era una contractura, pero después me doy cuenta que en realidad era el dolor propio del pulmón, nunca me había dolido un pulmón. Por suerte los síntomas son bastante tranquilos, son leves, no son tan fuertes, ayer estuve con un poco de tos y lo que sí se siente es la falta de aire, te agitás por nada. Hablando, armando la cama, o estás todo el día haciendo reposo y decís uf, me cansé", continuó Sartor, quien contó que tiene una médica que le está haciendo un seguimiento sobre su evolución.

"Todo esto es horrible, pero le quiero decir a la gente que nadie está exento, uno piensa que nunca le va a pasar y mirá. Pero lo bueno es que presto mi cuerpo a la humanidad para después poder donar plasma, que por ahí otros lo van a necesitar mucho más que yo. Es como el lado positivo dentro de todo esto que estamos viviendo", concluyó el diseñador, tratando de buscarle un lado positivo a la enfermedad.

Vale recordar que días atrás Sartor había estado en el ojo de la tormenta a partir de la polémica sobre el diseño que le había preparado a Karina Kelinek para su debut en el Cantando 2020, y que finalmente la modelo no utilizó.

"Puntualmente Karina no es que nos convocó a los dos, primero me habla a mí para que yo le haga el vestuario. Resulta que había muy poco tiempo y yo ya le había hechos dos vestidos que no le gustaron. Entonces yo llamé a un amigo que se llama Fabricio, fuimos a hacer todo, la idea era hacerlo como a la par sobre el cuerpo de ella para hacerlo más rápido y más dinámico, y ahí es cuando surge un poco el conflicto que yo me hago responsable de que por ahí fue mi cagada en meter a un tercero, que no era necesario", comenzó relatando Sartor.

"Puede ser que no le haya gustado, o que no le haya entrado. El tema es que cuando nosotros fuimos a hacer el vestido no se pudo hacer por cuestión de tiempo y cosas. La máquina no andaba, después tardó mucho en bajar, nosotros nos teníamos que ir", continuó.

"Yo lo había planteado en blanco y negro, que por lo menos eso se respetó, la parte del estilismo también. El tema fue que cuando nosotros fuimos a hacer la ropa no se pudo hacer, entonces tuvimos que volver a Capital para hacerlo acá rápido porque teníamos dos o tres horas para que ella se pruebe, y cuando no tenés una prueba es muy difícil, es la primera vez que laburábamos juntos. Yo no quería estar hablando de un vestido que no usó, quería estar hablando de algo que haya usado", concluyó el diseñador, quien más allá del inconveniente rescató que el trato de Jelinek con él y su compañero siempre fue bueno.

Fuente: El Trece