Ángel de Brito contó la verdad de su relación con Laurita Fernández: "Un millón de veces la critiqué"

lunes, 10 de agosto de 2020 11:17

El reality de El trece, Cantando 2020, se puso a la orden del día en materia de chimentos. Conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, la polémica comenzó por la relación entre los conductores.

Un escándalo se desató cuando la propia Moria Casán dijo que Laurita Fernández le quita protagonismo al conductor Ángel de Brito.

Inmediatamente Ángel aseguró no estar de acuerdo con Moria y porteriormente contó cómo es la verdadera relación que lo une a la bailarina. "Cuando me dijeron Laura dije que me encanta. Bienvenida. Nos llevamos bárbaro con Laurita, por más de que Moria opine una cosa y el resto del mundo opine otra. Nos llevamos bárbaro de toda la vida".

En este marco de sinceridad, De Brito resaltó que Laurita nunca se molestó con él, a pesar de que en más de una vez habló de ella en su programa. "Un millón de veces la critiqué por cuestiones personales o profesionales, y ella jamás me hizo un reproche", finalizó.