Rodrigo Guirao Díaz emotivo por su mamá: "no lo podemos festejar como nos gustaría"

Hoy es un du00eda muy especial para mu00ed porque es el cumpleau00f1os de mi madre que amo tanto. A pesar de que no lo podemos festejar como nos gustaru00eda y muchas cosas mu00e1s, agradezco poder celebrar un au00f1o mu00e1s de ella conmigo. Esta leonina que ven en las fotos es y fue una verdadera luchadora. No la tuvo nada fu00e1cil. Pudo con un montu00f3n de momentos difu00edciles y adversidades. Fue la mujer mu00e1s linda que hubo en el mundo y una gran bailarina. Fanu00e1tica del cafu00e9 y de los chocolates ud83dude05 Paso por el cheescake y ahora se le diu00f3 por el budu00edn de limu00f3n. ud83dude05ud83dude1c Te quiero ma! u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f Y tambiu00e9n quiero agradecer al genio de @lukasnicolino ud83dudc68u200dud83cudfa8 que le encarguu00e9 este su00faper cuadro para regu00e1laselo y lo hizo en tiempo ru00e9cord. Gracias por la idea y por todo! Es un regalo muy distinto y original. Capo ud83dude4f