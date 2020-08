Karina "La Princesita", sin filtro en el Cantando: "no bajo más la cabeza"

sábado, 1 de agosto de 2020 09:53

Después de hacer su debut en el Cantando 2020, Melina Lezcano y Juan Pérsico estuvieron en una encrucijada después de la pregunta filosa de Ángel de Brito. ¿Karina o Ángela? La Princesita aprovechó para volver a dejar clara su postura sobre Ángela Leiva y fue contundente.

“Estaba con Meli atrás y no quería entrar, me quería ir", reconoció Juan Pérsico, sobre le apelea entre Karina la Princesita y Ángela Leiva.

Ángel de Brito no lo dejó pasar y disparó la pregunta filosa: “¿Y ustedes de qué lado están? ¿De lado de Karina o del lado de Ángela?”.

“Del lado, no sé, por qué uno no conoce la verdad de los hechos. Son dos campanas diferentes. Tuvimos la suerte de cruzarnos con Karina y por el perfil no creemos que vaya a atentar contra otro artista”, sostuvo Pérsico.

Luego Melina Lezcano contó que en el ambiente musical sí pasan cosas.

Karina la Princesita aprovechó la pregunta y la respuesta para redoblar su postura: “El tema terminó ahí. Me puse mal porque es injusto que a la persona que agreden, termina siendo la mala. Me defiendo y quedo expuesta. Para la gente, para ser buena tenés que ser callada y sumisa. Y yo ante las humillaciones… Prefiero que me digan mala, porque no bajo más la cabeza”, remarcó la jurado del Cantando.

Fuente: eltrece.tv