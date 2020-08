Barby Franco, escalofriante por un fantasma en su casa: "hay veces que se manifiesta”

sábado, 1 de agosto de 2020 13:32

"A veces recibo mensajes de él”, con esa afirmación Bárbara Franco (31) contó en Pampita Online, el programa de Carolina Ardohain, los tremendos momentos que vive en su casa a causa de la supuesta aparición de un fantasma.

Sin embargo, este fenómeno paranormal es considerado natural para la modelo que vive con el mediático abogado Fernando Burlando. “Yo tengo buena onda de él. Sé que a un montón de gente que vivió en casa los encerraba en lugares”, contó.

“Él (Fernando) medio que no cree, pero hay veces que se manifiesta”, dijo sobre un supuesto hombre que aparece en su casa. Es por eso que reveló que llamó a un parapsicólogo para consultar sobre el tema y que éste le dijo que en general es recomendable sacarlo. “Un día, de la nada, empecé a escuchar ruidos (...) Se prendían las luces, se apagaba la televisión, se caían las cosas del baño. Los perritos parecía que jugaban con alguien y ladraban”, dijo Barby.

Fue entonces que a partir de la consulta a un especialista que se dedica a lo paranormal, la pareja supo que se trata de la presencia de un niño que fue enterrado en el fondo de la centenaria casa donde viven.

Además, relató que ese amigo que canaliza las energías visualizó a su abuela. “Me decía: ‘Ahí está, se acerca y se toca el pecho ensangrentado’“, contó Barby. “Y fue así, mi abuela murió en un episodio… de un disparo”, continuó sin querer dar detalles. “A través de él, hablé con ella un buen rato”, contó.

A ese suceso agregó: “Una vez, en el campo, fui a la cocina a buscar algo y vi a un hombre sentado afuera que me miraba fijamente. Giré la cabeza, volví a mirar y no había nadie. Al día siguiente le dije a Burli (Burlando):´’Saquemos una foto a las estrellas’… Y luego me hicieron ver que en esa imagen se formaba una cara, la misma del hombre que me miraba. Mi amigo, que canaliza las energías, me dijo que tal vez sea yo quien atrae las presencias y me buscan para comunicar algo”. ¡Qué miedo!