¡Irreconocible! así era Hernán Drago cuando tenía 20 años

#DiaInternacionalContraElBullying Soy yo, en las tres fotos, la primera, a los 14 au00f1os, donde me burlaban, se reu00edan, me llenaban de miedos, incertidumbres, me hacu00edan llorar...hoy lo recuerdo con MUCHO orgullo, ese gordito que fui me enseu00f1u00f3 TODO. La segunda, unos au00f1os despuu00e9s, con MUCHO esfuerzo en el medio, el espejo devolvu00eda otra imagen y comencu00e9 a viajar por muchos pau00edses del mundo como modelo publicitario, muchas veces de ropa interior... La tercera, hoy en mi casa, 30 au00f1os despuu00e9s de la primera... La vida no es como dice esa gente que hace bullying por ahu00ed, la vida es como uno quiere cuando deja las excusas de lado, y es tan hermosa que da revancha...el au00f1o pasado me tocu00f3 presentar en un escenario al mu00faltiple campeu00f3n internacional @maravillabox quien ese du00eda conociu00f3 mi historia, y al mismo tiempo que nos abrazu00e1bamos me dijo...u201del bullying crea guerrerosu201d... Hoy cuando me cuesta conseguir algo, vuelvo a aquellos 14 au00f1os, a la foto uno, al que me enseu00f1u00f3 entre otras cosas, a no bajar los brazos, a luchar por mis sueu00f1os, pero sobre todo me enseu00f1u00f3 lo que es el RESPETO, que no importa si tenes 20kg de mu00e1s o la panza marcada, nadie es mu00e1s que nadie, uno es por lo que lleva adentro y por sus actos, no crean que la vida es como le dice esa gente que los burla, sin darse cuenta del dau00f1o que causan, si los burlan USEN esa energu00eda de motor para conseguir sus sueu00f1os!! Intu00e9ntenlo, con constancia, sacrificio y convicciu00f3n, la recompensa en el corazu00f3n es ENORME. GRACIAS a todos los que en el camino me ayudaron a ser QUIEN QUIERO SER, con tener una vida que sou00f1u00f3 ese gordito, a pesar de todo...por eso lo AMO, por eso NO LO OLVIDO, el CREYO y demostru00f3 que yo no iba a ser lo que muchos me decu00edan que iba a ser...a ellos espero que hayan aprendido la lecciu00f3n y eduquen a sus hijos a no burlarse de NADIE! #DiaInternacionalContraElBullying ud83dudc9b