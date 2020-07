Tinelli reaccionó ante la foto desnuda de Guillermina Valdés

jueves, 30 de julio de 2020 00:00

En medio de los rumores de posible reconciliación y cuando aún no se conoce qué los separó, Guillermina Valdés subió a las redes sociales una foto muy sexy y Marcelo Tinelli reaccionó colocando Me Gusta y compartiendo el posteo.

La imagen fue compartida por la modelo este miércoles en la tarde en la que lució su espectacular figura para promocionar un nuevo producto de su línea de cosméticos. El desnudo, muy cuidado, sumó más de 30 mil Me Gusta en tan solo 7 horas y miles de comentarios tanto de la platea femenina como la masculina, entre estos una reacción de Like de su ex pareja, Marcelo Tinelli.

"En la piel se descubre nuestra propia memoria. Esta semana vas a conocer nuestra primera crema de cuerpo CACAO, elaborado con la misma conciencia y amor con la que creamos cada producto desde hace más de un año ", escribió Valdes generando la reacción incluso de Candelaria Tinelli quien le escribió "Wow, sexy".

Actualmente Guillermina no se encuentra con nadie en pareja desde que se separó de Marcelo Tinelli. Si bien aún no trascendió qué pasó entre ambos y si había una tercera persona en discordia, en los últimos días comenzó a correr el rumor sobre una posible reconciliación. En este contexto, él compartió el posteo de la rubia en su cuenta de Twitter, retuiteando lo que ella había publicado en su cuenta.

Es un orgullo para mi haber creado una línea de cosmética clean, en la que trabajamos con tanta dedicación durante dos años. GUIV nació hace más de un año y nos pone felices que tantos de ustedes nos vuelvan a elegir.uD83EuDD8Bhttps://t.co/nTWSRpDdTF — Guillermina ValdesuD83CuDF31 (@guillevaldes) July 29, 2020

Lo cierto es que ninguno de los 2 ha eliminado fotos que tienen juntos y con frases de amor que se escribieron cuando estaban en pareja. En este contexto muchos periodistas del espectáculos ya salieron a adelantar que se viene la reconciliación.

"Hablo de reconciliación porque hay un reencuentro, al menos en lo presencial. No sé si a nivel pareja esto tiene más proyección, pero están luchando, sobre todo Marcelo está luchando", contó Ventura, y añadió que son frecuentes las visitas del conductor a Valdes, quienes viven en la misma torre Le Parc de Palermo. "Marcelo vive en el piso 10 y ella en el 24. Hay 14 pisos de diferencia. Hay que salvar esos 14 pisos de diferencia que tienen, y por escalera de emergencia. Nada de esto es gratuito, él tiene un espíritu deportivo", explicó Luis Ventura en Informados.