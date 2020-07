"Se va julio y viene...": a Daniel Agostini le cayeron pésimo los memes con su cara

jueves, 30 de julio de 2020 18:26

Los memes del mes de julio son un clásico y este año, con la pandemia por coronavirus más que nunca. Pero le vamos diciendo chau al cantante español Julio Iglesias y llega otro, pero argento. ¿O no?

No sabemos si el famosísimo español sabrá de su popularidad en redes sociales pero Daniel Agostini sí dejó clarito que no le gusta nada que se use su imagen para graficar lo que se viene. Así lo demostró en un video de Instagram que compartió José Chatruc.

Cuando le dicen: "se va julio pero viene Agostini", el cantante le hace fuck you a la cámara y sigue comiendo... con bastante hambre. ¡La pucha, Daniel!