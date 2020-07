"Mujeres al poder": el sugerente posteo de Romina Malaspina con una foto infartante

jueves, 30 de julio de 2020 01:35

Romina Malaspina está en el centro de la polémica desde que fue convocada para conducir el noticiero de Canal 26 y luego apareció con un top transparente que permitía ver sus pechos. Ahora, una declaración de Mónica Gutiérrez reavivó la polémica.

¿Ustedes creen que la súbita fama de Malaspina es porque dio una noticia trascendente o porque estaba vestida de una determinada manera? ¿Por qué creen que subió el rating en esa señal?", expresó Gutiérrez en una entrevista radial en Por si las moscas (La Once Diez).

"Es porque para mucha gente está bueno mirar a la chica, te levanta la pantalla, te la calienta. Todas tenemos derecho a vestirnos como queramos, pero el feminismo no es esto; nos llevó años intentar salir de eso de 'mujer objeto'", agregó la periodista quien indicó que "para ocupar un lugar no concedamos al machismo. No quiero herir susceptibilidades, pero me parece que muchos canales buscan chicas como 'adornitos'; y por eso me gustaría que por lo menos el 50% de los equipos de producción de noticieros sean mujeres, para darle otro enfoque".

Tras estas declaraciones, Romina se llamó al silencio y no salió al cruce sin embargo publicó aceptó un desafío challenge y lo compartió en su cuenta de Instagram con un sutil mensaje. "Hoy en INSTAAAA Mujeres al poder", escribió junto a una foto en blanco y negro donde se la ve con el pelo al viento y con pose muy seductora.

La foto fue subida el miércoles en la noche y en apenas 3 horas sumó más de 40 mil Me Gusta y cientos de comentarios de sus seguidores.

Horas antes había subido una foto en la que lució su cuerpo con una minifalda animal print y una blusa blanca. Como suele acostumbrar, pidió a sus seguidores que opinen sobre qué imagen les gusta más si la 1 o la 2.