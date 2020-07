Agustina de Bake Off mostró a su novio: "dejame en cuarentena eterna"

jueves, 30 de julio de 2020 00:28

Agustina Guz se convirtió en una de las participantes más queridas por los seguidores de Bake Off, el gran pastelero, que hubiesen deseado que fuera ella y no Samanta Casais la que llegara a la final con Damián Basile. Sin embargo, la sommelier salió muy bien parada de esta experiencia ya que no solo se hizo un nombre en el negocio de la pastelería sino que por esa época también conoció a Julián, su novio.

La joven de Ramos Mejía trabajaba con su hermana repartiendo las golosinas y snacks que fabrica su padre hasta que se le presentó la oportunidad de participar del ciclo que condujo Paula Chaves, y su suerte cambió en todos los sentidos, según le contó a Paparazzi. Es que allí trabó amistad con Damián, el campeón con quien conformó Espacio de a dos, una sociedad con la que planean enseñar pastelería.

Pero al finalizar su participación en el certamen, Agustina conoció a Julián, con quien quiere compartir una 'cuarentena eterna', según escribió en una story de Instagram hace semanas, pese a que no viven juntos. “Yo no lo quiero exponer, pobre, por eso en mis redes sociales no estoy subiendo nada. Tampoco muestro a mis amigos ni a mis hermanos. Por eso cerré mi Instagram personal. No sé, preferí hacerlo así”, explicó.

Agus decidió revelar la identidad de su pareja debido a que detectó que circulaba información falsa en las redes. “Tampoco me causa mucha gracia hacer esto, pero como leí hace poco que en algunos lugares dijeron que no tengo novio, la realidad es otra. Si lo tengo. Pero hasta ahí llego. Mientras yo esté bien, él apoya todo lo que me haga feliz”, concluyó.