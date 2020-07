Tinelli aclaró las críticas al Cantando 2020: "Dije lo que siento"

miércoles, 29 de julio de 2020 23:00

Este martes en la noche, en medio del segundo programa en vivo de Cantando 2020, Marcelo Tinelli tuvo una intervención a través de las redes sociales. El ideólogo del segmento, que ahora es conducido por Ángel De Brito y Laurita Fernández, se expresó en Twitter donde confesó que no le gustó que los participantes cantaran en otro idioma que fuera español.

De esta forma, la primera crítica fuerte al programa llegó de la mano del mismo Tinelli quien no solo mostró su desconformidad con que los competidores hagan interpretaciones musicales en inglés y en francés sino que salió a defender a uno de los participantes que fue criticado por el jurado.

Tras este escenario, Marcelo salió a dar explicaciones por las críticas que realizó en vivo al Cantando 2020. Lo hizo nuevamente usando la red social. "Es que me gusta la música cantada en español!! Dije lo que siento!! Y banco a @lizardoponce y a @sofimorandiOk @cantando2020", respondió sin vueltas el conductor.

Es que me gusta la música cantada en español!! Dije lo que siento!! Y banco a @lizardoponce y a @sofimorandiOk . @cantando2020 https://t.co/jDKx7t9GUx — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 29, 2020

El motivo de la crítica

El martes en la noche, durante el reality cantaron Sofía Morandi y Bruno Coccia una versión de “Rolling In The Deep”, de Adele. Lejos de llevarse los aplausos de todos los miembros del jurado, Pepe Cibrián hizo una fuerte devolución por estar cantada en inglés.

"No me gusta que canten en inglés porque no pronuncian bien y la gente no entiende lo que están diciendo. En mis pruebas no permito que lo hagan”, les dijo Cibrián y luego aclaró: “Me parecieron brillantes. Son jóvenes”.

Tras escuchar esto, Marcelo Tinelli decidió escribir un mensaje en su cuenta oficial de Twitter para dar su opinión: “Coincido con @pcibriancampoy ¡¡¡Me gusta la música cantada en español!!! Te banco Pepito. @cantando2020″. De manera inmediata, Ángel leyó el mensaje al aire y el jurado levantó el pulgar.