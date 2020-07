Pampita incomodó a Ingrid Grudke por su ¿compromiso con Roberto García Moritán?

miércoles, 29 de julio de 2020 00:00

Dicen que dicen que Roberto García Moritán, antes de conocer a Pampita, tuvo una relación de pareja con la despampanante Ingrid Grudke e incluso pensaron en llevar más allá la relación.

"Te tengo que hacer una pregunta porque a Robert no le iba a preguntar, si era verdad o no. Es que soy orgullosa y no pregunto nada del pasado. ¿Te propuso casamiento, Robert?, disparó con una sonrisa incómoda. La rubia, no dudó en responder: "no, esa es una mentira. No sé de dónde sacan eso",,

Grudke agregó que "no lo conozco, no sé de dónde salió eso y te lo digo a vos (a Pampita), al que lo dijo, que lo diga". "A mí no me importa nada, del pasado", recalcó Pampita.

"Que sigan hablando" señaló Ingrid. ¿Habrá conformado su respuesta?