Dura crítica de Marcelo Tinelli en medio del Cantando 2020: "no me gusta..."

miércoles, 29 de julio de 2020 01:22

El sello de Marcelo Tinelli regresó a la TV de aire con el ciclo "Cantando por un sueño". Con la conducción de Laurita Fernández y Ángel de Brito, el envío se realiza con un jurado de lujo y sin la presencia del público para extremar los cuidados por el coronavirus.

En este escenario, donde la devolución del público depende 100% del rating y de lo que dicen las redes sociales, apareció este martes Tinelli nuevamente mientras se desarrollaba el ciclo en vivo por la pantalla de El Trece. El creador del segmento se expresó vía Twitter después de la actuación de Sofía Morandi que cantó en inglés y no gustó a Pepe Cibrián y del cruce que Nacha Guevara tuvo con Lizardo Ponce.

Después de que Sofía Morandi cantó en inglés, Pepe Cibrián había expresado su desacuerdo con que interpreten los participantes temas en otro idioma. “La gente no entiende, y tampoco la pronunciación es buena”, remarcó el jurado lo que despertó el interés de Tinelli para twittear.

“Coincido con @pcibriancampoy!! Me gusta la música cantada en español!!! Te banco Pepito. @cantando2020”, tuiteó Marcelo Tinelli.

Coincido con @pcibriancampoy !! Me gusta la música cantada en español!!! Te banco Pepito. @cantando2020 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 29, 2020

Minutos más tardes volvió a expresarse en la red social del pajarito. Esta vez se refirió a lo que pasó en la pista después de que Lizardo Ponce cantara y fuera duramente criticado por la jurado que le puso el peor puntaje. “Todo esto fue un error”, disparó Nacha aferrándose al título de la canción que interpretó Lizardo Ponce junto a su compañera Luli Villar.

Tras esto, Tinelli hizo dos publicaciones. "No me gusta la música cantada en inglés !! Son gustos!! Y ahora en francés ??? Nooooo!! Aguante la música cantada en español!!", expresó primero en su cuenta de Twitter y luego agregó: "Me encanta y los banco @lizardoponce y Lucía Villar!!" escribió con emoticones con la forma de manos aplaudiendo y luego un corazón rojo.

No me gusta la música cantada en inglés !! Son gustos!! Y ahora en francés ??? Nooooo!! Aguante la música cantada en español!! @cantando2020 @AngeldebritoOk @laufer4 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 29, 2020

Me encanta y los banco a @lizardoponce y Lucía Villar!!uD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83DuDC4F?? @cantando2020 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 29, 2020

De esta forma, Marcelo Tinelli se expresó en Twitter donde dejó en claro que no le gusta la música en otro idioma, algo que fue elegido por las parejas en la segunda noche del certamen. ¿Se vendrán cambio en los demás participantes?