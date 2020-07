Chinita Kruger y Javi, el locutor de "El Precio Justo", devastados con la muerte de Floppy Cucu

View this post on Instagram

Asi te queremos recordar siempre, con esa risa tan particular y contagiosa, con esa picardu00eda y espontaneidad! Siempre compartiendo termos de mates en la mesita Del costadito, chusmeando de todo, saliendo a bailar, haciendo bromas y jodas en los pasillos, la organizadora de fiestas mu00e1s #CARISIMAAAA y diva de todas!!! CARISIMAAAA ud83dudc93ud83dude4cu2728 que descanses en Paz! Te vamos a extrau00f1ar, te fuiste muy pronto, con este sueu00f1o que reciu00e9n arrancaba! Que injusto. Fuerzas a toda la familia! ud83dude4cu2728