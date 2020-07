"Ni put* idea": Rodolfo Barili se puso la camiseta de entrecasa y se mostró como nunca

martes, 28 de julio de 2020 00:00

"Juro que no sé cómo terminé haciendo este video. Mi chica quiere que le cocine y no puedo decirle que no a algo que me pide ella". Así empezó un divertido IGTV de cocina en el que mechó chistes y música para conquistar no sólo a su novia sino a sus seguidores.

"Cocinando con Barili. Podríamos inaugurar una nueva sección 😂😂 pero sería muy atrevido. Ok. Aquí la verdad de este vídeo. Mi chica quería que le cocine. Y no aceptaba unas pizzas. Así que aquí voy con un divertido pulpo a la gallega. Les aseguro que si puedo hacerlo yo puede hacerlo cualquiera (siguiendo tutoriales, claro) 😁", señaló en el posteo que acompañó al video.

Y cuando mostró cómo poner a cocinar al pulpo, deslizó "ponemos dos corchos. ¿Para qué es? Ni puta idea pero al pulpo le gusta ponerse en pedo". ¡Tremendo Rody!

Después "asustó" al pulpo en agua hirviendo, antes de ponerlo a cocinar y siguió con sus bromas a cámara; en realidad, primero a Lara Piro, su pareja. "¿Mi amor, vos creés que esto va a resultar?": le dijo muy sincero y con su voz característica.

¿Cómo terminó todo? No te lo pierdas.