Los seguidores de Samanta Casais le reprocharon una "maniobra" en Instagram

View this post on Instagram

Torta Cerdito ud83dudc37ud83dudc95 . . Levante la mano ud83dudd90 quienes son fan de las tortas de animalitos!! ud83dude43 . . Miren cou0301mo quedou0301 esta hermosa deco de cerdito ud83dudc37 que no solo se ve hermosa sino que es muy muy rica ud83dude0dud83dudc95 . . @pasta.ballina siempre siempre junto a miu0301 y mis recetas ud83dude43 . .Gracias @cabra.laser por estas bases increiu0301bles ud83dudc95u2764 Gracias @fincalacaramelafabrica por el excelente dulce de leche que me acompanu0303a en todos mis trabajos ud83dudc95 . El chocolate que usu00e9 para su interior es de @lodiser.arg y lo consiguen en @cotillonpapusergio . Las herramientas para la DECO de esta hermosa torta son de @sprinklesmore . . #samantabakeoff #torta #decoracion #tortadecorada #cerdito