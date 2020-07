Hernán Drago confesó el monto millonario que le ofrecieron para estar con él: "fue el año que cambié el auto"

martes, 28 de julio de 2020 00:27

Millonaria. Así fue la cifra que recibió en más de una oportunidad el modelo Hernán Drago. El sex symbol tiene un cuerpo para el infarto y por eso muchas mujeres se acercaron él para tener una noche de pasión o al menos compartir una salida. Por estos motivos, algunas personas no dudaron en sacar la billetera y ofrecerle hasta cifras millonarias o en dólares para cumplir este "sueño".

Este lunes, en Pampita online Drago reveló que recibió varias propuestas indecentes que incluían hasta un monto millonario o en dólares a cambio de tener un encuentro. El que lanzó el primer dato de esto fue el panelista Gabriel Oliveri quien confesó que "una señora después de un desfile se le acercó y le ofreció dinero a cambio de sexo".

"La señora me dijo todo lo que le quería hacer y todo”, destacó el periodista a lo que Drago contestó sin vueltas: “Te la voy a rematar y todo. Fue el año que cambié el auto. ¿Qué más querés saber?”.

En aquella ocasión, Drago no aceptó la propuesta indecente y Gabriel contó con muy buen humor cómo siguió todo: “Yo viajé mucho con Hernán por el interior y doy fe de que es un hombre con todas las letras, muy fiel… y que cambió el auto muchas veces, ja. No, siempre es un caballero”.

Finalmente Rago agregó: “en el exterior sí, fue en dólares, que es lo que mueve la aguja. Fueron 10 mil dólares (...) cuando me ofrecieron eso estaba en pareja, pero como contrapunto, de haber estado soltero esa chica no me tenía que ofrecer ni un dólar para pasar una noche con ella. Aparte, me la baja un poquito que me ofrezcan plata”.