El milagro del abuelo de Paula Chaves: "me moría si no volvía"

martes, 28 de julio de 2020 00:00

Tras un posteo en el que pidió que los seguidores de Instagram pidieran por la salud de su abuelo Isaac, Paula Chaves contó que el hombre se recuperó.

En "Cortá por Lozano" contó "ese día me agarró una desesperación y dije el amor y la fuerza de todos los que puedan van a sacarlo adelante. Tiene 96 años; entró con un cuadro bastante complejo y me acaban de avisar que le hicieron un estudio y que está perfecto. No tiene nada y pudieron regularle el problema que tenía en el corazón".

[#CortaPorLozano] @paulitachaves dió detalles acerca del estado de salud de su abuelo "Kaki" uD83DuDC74? pic.twitter.com/3Xo0pVztQO — telefe (@telefe) July 27, 2020

Con brillo en los ojos, agregó "no van a querer largarlo para estudiarlo para los libros de ciencia porque 96 años y ¿que esté así de impecable? Ya estaba conversando con todos los médicos y enfermeros. Si Dios quiere, le dan el alta y va a volver a su casa. Yo, feliz de la vida y agradecida a todos por las oraciones y buenas energías. Vamos a tener que cuidarlo un poquito más".

Para ella, su abuelo Kaki "es muy importante. Es bisabuelo y viene a casa a jugar en cuatro patas. Le decimos: "ay abuelo, cuidado" por la cadera. Es re activo, sigue trabajando. Tiene una salud impecable y era la primera vez que pasaba algo así. Se despidió de su mujer y me moría si no volvía, si no volvían a verse, más en este contexto. Se lo llevaron bastante mal, pero repuntó".