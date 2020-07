Tini y el amor: "es muy difícil estar con alguien que no pertenece a este micromundo"

domingo, 26 de julio de 2020 00:00

Hace dos meses Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaban su separación con un mismo mensaje difundido a través de las redes sociales. Si bien continuamente lo rumores hablan de una tercera en discordia, ellos se han encargado de aclarar que fue solamente por la distancia.

En marzo tenían planeado irse a grabar una serie juntos pero la pandemia los obligó a hacer la cuarentena separados. "Hubiese estado bueno aprovechar ese tiempo para reconectarnos como pareja. Pero la cuarentena nos atrapó, a él en Colombia y a mí aquí", contó la joven al revista Gente.

Además, aseguró que se dieron cuenta de que "lo más sano" era cortar y "aferrarse a sus familias" en este momento de crisis mundial y personal.

Con respecto a su relación con el amor, dijo que es muy difícil encontrar a alguien que la comprenda por su trabajo. "Encontrar a una persona con una forma de vida similar a la mía me hizo sentir cómoda, liviana. Fue no tener que explicar nada: ni de qué va una gira, ni los tiempos que lleva la promoción, por qué tantas conferencias de prensa. Es muy difícil, no imposible, compatibilizar la vida con alguien que no pertenece a este micromundo", sentenció Tini.