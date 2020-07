¡Sorpresa!: la "aventura" de Abel Pintos con Marcela Morelo que inspiró un exitazo

View this post on Instagram

En el anu0303o 2009, durante una gira de verano, sonu0303eu0301 que cantaba con @marcelamorelook y mientras cantau0301bamos, bailau0301bamos, y cuando desperteu0301, esa canciou0301n auu0301n sonaba en mi cabeza y me senteu0301 en la cama y de un tirou0301n escribiu0301 AVENTURA. Esa tarde hice unos llamados para llegar a esta cantante deliciosa de siempre y a esa amiga carinu0303osa, atenta y sentida que es hoy y desde hace tanto tiempo Marcela. Le conteu0301 esto mismo de mi suenu0303o y antes de escucharla y si quiera de que yo le haga la invitaciou0301n me dijo: HAY QUE GRABARLA! Por que asiu0301 es ella, un impulso de alegriu0301a. Pasa el tiempo y la seguimos cantando cada vez con mau0301s felicidad, del mismo modo en queu0301 seguimos disfrutando de nuestra amistad. Esta es otra pieza que pueden oiu0301r en la playlist LOS DUETOS DE MI VIDA que estau0301 en todas las plataformas digitales de muu0301sica. Que tengan un hermoso domingo. ud83dudcf8 @adlerguido