John Saxon, actor en "Operación Dragón", falleció a los 84 años

domingo, 26 de julio de 2020 19:50

El actor estadounidense John Saxon, quien a lo largo de 70 años de trayectoria se hizo conocido por su actuación en películas como “Operación Dragón” y en varios filmes de la serie “Pesadilla en lo profundo de la noche”, murió a los 83 años en Murfreesboro, Tennessee, a causa de una neumonía, según confirmó su mujer, Gloria Martel, a The Hollywood Reporter.



Saxon se llamaba en realidad Carmine Orrico, era hijo de inmigrantes italianos y había nacido en Brooklyn el 5 de agosto de 1935; tuvo como maestra de actuación a la prestigiosa Stella Adler; pero raramente fue protagonista en el cine, que le guardó interesantes papeles secundarios como comisario u hombre vinculado a la ley.



Entre las películas en que actuó se recuerdan “Prisionera del mal” (1955), “Baila, linda, baila” (1956), “Sombras en la noche” (1957), las tres de directores menores, “Sueño de amor”, de Blake Edwards, y “La rebelde debutante” (1958), de Vincente Minnelli, “Frutos del pecado” (1959), en la que sí fue protagonista, y “Lo que no se perdona” (1960), de John Huston.



También apareció en “El que mató por placer” (1961, protagonista), “Agostino” (en Italia), de Mauro Bolognini, y “Las vacaciones de papá” (1962), de Henry Koster, “El cardenal” (1963), de Otto Preminger, “Siempre hay un amanecer” (1966), de Sidney J Furie, “Joe Kidd” (1972), de John Sturges, y “El jinete eléctrico” (1979), de Sydney Pollack.



Otros de los directores que lo manejaron fueron Dario Argento (“Tinieblas”) y Richard Brooks (“El hombre del lente mortal”, 1982), Wes Craven (“Pesadilla en lo profundo de la noche”, 1984, y “La nueva pesadilla”, 1994), John Landis (“Un detective suelto en Hollywood III, 1994), y Robert Rodríguez (“Del crepúsculo al amanecer”, 1996).



Había sido descubierto en los 50 por Henry Willson, quien lanzó las carreras de estrellas Rock Hudson y Tab Hunter, y fue interpretado por el actor Jim Parsons en la miniserie de Netflix “Hollywood”.



En 1958 ganó el Globo de Oro a la estrella emergente por su trabajo en ”La rebelde debutante”, protagonizada por Debbie Reynolds, y fue nominado a otro, que no ganó, por “Siempre hay un amanecer”, un western protagonizado por Marlon Brando en el que interpretó a un bandido mexicano.



Su salto a la popularidad se dio con su trabajo junto a Bruce Lee en “Operación Dragón” (1973), la película de Robert Clouse en la que interpretó al aliado del protagonista en un torneo a muerte de artes marciales.



En la tercera película de la serie “Pesadilla…” interpretó al oficial Donald Thompson, quien es asesinado por Freddy Kruger, y en televisión fue el magnate de Oriente Medio Rashid Ahmed en la popular serie “Dinastía” y además interpretó al personaje de Tony Cumson en “Falcon Crest”.