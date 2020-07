La revelación de Abel Pintos: "sin inventar nada con lo que digo, les cuento lo que siento"

View this post on Instagram

Esta semana trabajamos mucho en nuevos proyectos, algunos tienen que ver con lo que hago hace 25 anu0303os, pero otros, son completamente desconocidos para mi, y terminando la semana reflexiono, y sin inventar nada con lo que digo, les cuento lo que siento: Las nuevas etapas traen consigo la incertidumbre de no conocer los paisajes del camino que se va a transitar, pero justamente de eso se trata: de disfrutar del paisaje mientras se camina, confiando en que la luz (el motivo) que nos guiu0301a va a saber hacernos llegar al sitio que nos espera. Que los miedos sirvan de combustible y no de estacionamiento. Que tengan una hermosa noche y un buen fin de semana.