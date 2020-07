Sabrina Rojas y Luciano Castro en una foto hot

viernes, 24 de julio de 2020 01:52

Sabrina Rojas se puso nostálgica y decidió compartir con sus seguidores una candente foto junto a Luciano Castro, abrazados, mimosos, en el verano. Además, la actriz se sinceró al decir qué deseaba volver a tener.

"Volver a ese lugar", escribió Sabrina Rojas junto a una foto que la muestra pegada a Luciano Castro, mimosa, con una pierna sobre la cintura del actor, dejando expuesta su cola, y extrañando la vida antes del Covid-19. Y agregó: "Y volver a tener ese culo".

En la segunda imagen, la actriz volvió a deslumbrar con su figura en bikini al igual que el actor de 45 años, a quien se lo ve caminando hacia ella, seductor.

Inmediatamente, a la actriz comenzó a recibir una lluvia de mensajes llenas de elogios. "Estás estallada", le aseguró Zaira Nara. "Tremenda diosa Sabri!", "Sos hermosa como sos", "Ese culo es lo de menos!", "Sos divina". "Sos monísima, una pareja perfecta", "Estás mortal", expresaron entre otros comentarios.

Antes de decretarse pandemia debido al coronavirus, Sabrina Rojas y Luciano Castro se preparaban para continuar con la gira de Desnudos, la obra que se transformó en el éxito del verano, junto a Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Mercedes Scápola y Luciano Cáceres.

En junio, Rojas manifestó su preocupación por la salud de sus hijos Esperanza, de 6 años, y Fausto, de 5. "Mis hijos no ven a otros niños desde el 16 de marzo. Estoy a favor de la cuarentena, pero deberían empezar a ver de qué manera se puede lograr que ellos tengan vínculo con sus pares", lanzó. "Por más grande que sea su casa, ya no saben dónde meterse. No me quiero imaginar los niños que no tienen las mismas posibilidades que los míos", añadió dirigiéndose al presidente Alberto Fernández.

"Están cada vez más sumergidos en lo virtual y no está bien. Cuidemos la salud mental de los chicos", pidió por último.

Fuente: Exitoína