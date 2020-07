"Nunca van a entender": el fuerte descargo de Pampita al hablar de Blanquita

viernes, 24 de julio de 2020 00:00

Pampita se emocionó durante una entrevista a Tití Fernández, que se convirtió en abuelo por primera vez. La beba se llama Sol, como la hija que perdió durante el Mundial de Brasil 2014 a causa de un accidente automovilístico. La modelo y conductora se sintió muy identificada con su historia y mencionó a Blanquita, que murió en septiembre de 2012 a causa de una hemorragia pulmonar por una bacteria que contrajo durante sus vacaciones familiares en México.

“Uno no tendría que salir a dar ninguna explicación sobre cómo vive el recuerdo, o el duelo, o los procesos internos. Es rarísimo que la gente se ponga a opinar sin haber estado nunca en esa posición. Yo también todos los 8 recuerdo a mi hija, por supuesto que en mi Instagram privado porque me gusta que mis amigos sigan viendo fotos, que siga estando el recuerdo, que se hable con naturalidad en la casa y que mis hijos tengan siempre presente a su hermana”, dijo conmovida.

"Si no es para acompañar, si tiene algo que decir que se lo guarde, no es necesario. Además, nunca van a entender porque nunca sintieron algo tan fuerte como es ese amor infinito a pesar de la distancia y de la no presencia”, sentenció.