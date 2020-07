Lizy Tagliani, emotiva: "sé que me iré algún día y dejaré mi mensaje"

View this post on Instagram

Siempre lloro recordando la niu00f1a que fui, recien vino luisito a mi mente en carnavales, me vi corriendo desessperada por todas las calles para que una bombita de agua no me alcance. Los chicos mojaban a las chicas, me cansaba de correr pero no me corru00eda nadie. Los chicos de mi barrio nunca pudieron ver mi vestido a lunares ni mi largo cabello ni los aros que alguna enfermera me puso al nacer... les costaba ver lo que yo veu00eda. Yo no sentu00eda diferente por querer ser niu00f1a yo sentu00eda diferente solo por ser. Tantas veces despuu00e9s de llorar a escondidas me sacudu00eda los mocos me secaba las lagrimas y seguu00eda. Mama me decu00eda que tenia que mostrar que yo no elegu00ed ser quien soy, solo vine a vivir y ya era bastante. Hoy aca siendo lizy y aburrida en mi cuarentena se que me iru00e9 algu00fan du00eda y dejare en algun rincu00f3n mi mensaje de mujer.