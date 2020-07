Bomba: Karina Jelinek, ¿en pareja con una amiga?

viernes, 24 de julio de 2020 00:00

Yanina Latorre filtró que Karina Jelinek estaría saliendo con una muy amiga de ella. La panelista empezó a sospechar de esta situación al ver diferentes vivos de la modelo y hasta varias fuentes se lo confirmaron off-the-record.

Al enterarse, la bomba morocha no se quedó callada. "Estoy re soltera, re soltera, que Yanina deje de decir zoncerías", de dijo a Ángel de Brito "No sé por qué no blanquea a la pareja. A mí me dicen que viven juntas, que son pareja y en los vivos de Instagram se ponen mimosas. Ella la mostró", disparó la panelista.

Además, redobló la apuesta: "si ella quiere, que nos dé una nota, un Skype o lo que sea, y me la desmienta. Tengo cuatro fuentes, se me van sumando...".

¿Qué pasará?