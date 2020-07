Nicolás Magaldi confirmó que su hijo no tiene coronavirus: "Pasamos unas 48 horas feas"

jueves, 23 de julio de 2020 00:00

Miedo y incertidumbre. Esos estados se conjugaron en estos días en Nicolás Magaldi. El conductor dejó de conducir su programa El show del problema después de que barajara la posibilidad con su familia de que su pequeño hijo Bautista podía tener coronavirus.

El niño de apenas 2 años de edad presentaba síntomas compatibles con COVID-19 y tuvieron que hacerle un hisopado para saber si tenía o no el virus. "No saben lo difícil que es hacer un hisopado de coronavirus a un nene tan chiquito", explicó al aire el lunes pasado. Luego el martes no fue al programa hasta este miércoles que finalmente conoció el resultado de la prueba.

Fue el mismo sanjuanino el que recurrió a la red social Twitter para enviar el alivio a todos los que lo conocen y contar que la fiebre ya le bajó al niño. "Quiero contarles con enorme felicidad que mi hijo Bauti dio negativo de Covid. Les agradezco el respeto y el cariño hacia mi familia. Pasamos unas 48 horas feas. Ahora el enano está descansando y nosotros más relajados. Con mi mujer Betu les mandamos un beso enorme. ¡A cuidarse!", escribió.

Magaldi volvió este miércoles a El show del problema, al igual que José María Muscari y Mica Viciconte que ya cumplieron el tiempo que correspondía de aislamiento. "¡Bienvenido equipo completo!", dijo Nicolás.