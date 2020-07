Aseguró que el sueldo de Pampita es de $1.200.000 y ella respondió: "ojalá cobrara esos números”

jueves, 23 de julio de 2020 00:00

Una suma exorbitante es lo que dijeron que Carolina "Pampita" Ardohain cobra de sueldo por conducir Pampita On Line por NetTV. Yanina Latorre señaló que “a las panelistas no les pagan. Ella cobra un millón doscientos mil pesos y no queda plata para el resto”.

Tras escuchar esta cifra, este miércoles la modelo aprovechó el debate que se había armado en su programa por el escándalo de la pelea entre Denise Dumas y Marcela Coronel, e hizo su descargo: “No hay que pelearse, la tele es tan efímera, es un ratito que uno va y hay que tratar de llevarse bien entre todos”.

En su mensaje se refirió al rumor que circula sobre la búsqueda de panelistas para el programa Pampita Online: “Yo me entero por todos lados que la producción está buscando panelista. En los portales leo que llamaron a Lourdes Sánchez, a Lola Latorre, a Cande Ruggeri. Yo no tengo idea de nada. Para que sepan, acá soy empleada y no me cuentan esas cosas. Confío ciegamente en lo que hace producción, estoy en sus manos”.

Por último disparó sobre las palabras que había expresado Yanina Latorre en la que decía que los panelistas no cobraban. “Y basta de decir que mis chicas no cobran su sueldo. ¿Hasta cuándo...?, ¿Qué les pasa...? ¡Por favor! (...) ¿Y saben qué? Todos los que opinan de mi sueldo, antes de hablar de mi sueldo deberían decir cuánto cobran ellos. Me parece de re mal gusto. Y ojalá cobrara esos números (...) Ya que está, aprovechamos y sacamos todos esos mitos que andan por las redes”, finalizó.

El martes, Yanina Latorre le dijo a Lourdes Sánchez, mientras era entrevistada por Ángel De Brito, las condiciones laborales que hay en el programa de la modelo. El periodista le preguntó a la pareja del Chato Prada si la llamó después de todo el escándalo que hubo para reemplazar a Charlotte Caniggia.

“Sí, me llamaron de la producción. No me llamó Pampita, pero me llamó una productora muy amable ofreciéndome ser panelista del programa”, reveló la bailarina. El conductor del Cantando 2020 quiso saber si había aceptado el ofrecimiento. “Hasta que no empiecen las clases no puedo pensar en trabajar en dos programas porque estoy con Valentín todo el día y es mucho trabajo”, respondió Lourdes. Y en ese momento, Yanina Latorre lanzó: “Todas las demás van gratis porque les sirve estar ahí para sumar pauta para sus redes sociales”.