"Yo la sacaría": Fantino tomó partido en la polémica de Lizy Tagliani y Marley

miércoles, 22 de julio de 2020 00:00

Sigue la polémica por el último programa de "Por el mundo desde casa" en el que Marley se reencontró con Lizy Tagliani, recientemente recuperada de coronavirus. Esta vez, quien sentó posición fue Alejandro Fantino.

En “Fantino a la Tarde”, el conductor afirmó: “la culpa no es de Lizy Tagliani, me voy a meter yo en quilombo. El tema acá es de Telefe y de Marley, pero ni siquiera de él, sino de su producción”.

Destacó, según el portal Moskita Muerta, que “si los tenemos a los ministros, 24 horas diciéndonos que para el día del amigo no nos juntemos, que no hagan nada porque la situación está complicada, y Marley, con su equipo de producción, tal vez se le escapó a él pero es extraño porque debe estar entre los tres mejores productores de Argentina, no se le puede escapar esto”.

Finalmente, cerró con: “esto genera que digan ‘en Telefe están en vivo, sin barbijo, se juntaron, en el canal de la familia, así que venite a casa, total ¡Si está Marley!’ A mí me parece que Lizy no tiene nada que ver, yo la sacaría, e incluso a Marley. Yo me metería con la producción y con Telefe”.