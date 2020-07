Yanina Screpante liquidó a Pocho Lavezzi al compararlo con su novio: "soy su prioridad"

miércoles, 22 de julio de 2020 00:00

Yanina Screpante estuvo en el diván virtual de "Cortá por Lozano" y se animó a responder de todo, desde cómo pasa su cuarentena hasta los detalles de su relación actual con Federico Rozas, a quien presentó recientemente en una revista.

Nico Peralta le preguntó por sus dichos en tal entrevista sobre los detalles que tenía en cuenta su actual pareja a diferencia del Pocho Lavezzi, su ex. "Fede me trae el desayuno, me cocina, bueno Pocho también cocinaba, pero nada que ver con Fede, cocina todo el tiempo. Le encanta" explicó.

[#CortaPorLozano] Hoy se anima al diván virtual: ¡@yani_screpante! uD83DuDD25uD83DuDE31 ¿Cómo atraviesa sus días en cuarentena junto a su nuevo novio? ¡Enterate de todo! uD83DuDC47 pic.twitter.com/ArAgipLKFD — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) July 21, 2020

"Yo soy su prioridad, siempre, para Fede" agregó y contó que esto no le sucedía con su última pareja. "Me acompaña en cosas que no son divertidas" aseguró y detalló algunas como el ir a ayudar a su madre que vive lejos y otras actividades de la rutina.

¡Picante!