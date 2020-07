Fuertes críticas y repudio a una revista por la estigmatización a la hija de Máxima Zorreguieta

View this post on Instagram

EXCLUSIVO. La revista au00fan no estu00e1 en los kioscos y ya es TT en todas las plataformas digitales. La historia de Amalia, la hija de Mu00e1xima y heredera del trono, es una historia de superaciu00f3n y resiliencia. La adolescente, tras haber sido sometida a un bullyng descarnado y brutal durante su infancia ( algo que tambiu00e9n sufriu00f3 Mu00e1xima y lo comentu00f3 en mu00e1s de una oportunidad) logru00f3 superarlo junto al amor de su familia, y por sobre todo, creyendo en ella y en la mujer que quiere y elige ser. CARAS es una revista que siempre le dio u201cvozu201d a los que alguna vez la sociedad intento callar. Nosotros no somos calificadores. Somos comunicadores y en esta semana, la historia de Amalia es un ejemplo para otras niu00f1as que pudieron - o atraviesan- la crueldad de los que su00f3lo saben ver la oscuridad y no la luz. @queen.maxima @maximaqueen