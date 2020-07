Chinita Ansa vuelve a Telefe Noticias pero antes ¿le pegó a Abel Pintos?

View this post on Instagram

Ya se que las botas son una bomba ud83dudca3 Son de @krunchi.shoes u2665ufe0f. Mi mamu00e1 las miru00f3 con ganas y ya las doy por perdidas ud83dude2d Martes 21 de julio Querido diario, en primer lugar quiero contarles que estoy muy feliz porque mau00f1ana vuelvo al Noti, asu00ed que nos encontraremos todxs allu00ed. ud83dudc9c Hoy tengo ganas de hablarles de la mu00fasica, de las canciones y cu00f3mo actu00faan en nuestra memoria. Como con los nombres, por ejemplo, cuando una amiga que espera familia te pregunta u00bfTe gusta el nombre Norma? y tu cabeza automu00e1ticamente te lleva a alguna persona que marcu00f3 ese nombre y esa Norma es la Norma que va a condicionar esa respuesta. Si esa Norma te cau00eda mal, probablemente te guste bastante poco ese nombre. En fin, hoy estuve escuchando mu00fasica, algo que me encanta hacerud83dude0d. Sentarme especu00edficamente a escuchar mu00fasica. Me fascina la manera en que va pasando la playlist y cada canciu00f3n me transporta a un lugar, a un momento, a una historia, un llanto, un beso e indefectiblemente a alguna o algunas personas. Como con los nombres, ante la pregunta: u00bfTe gusta Abel Pintos ?, la cabeza arranca a recordar las melodu00edas del mu00fasico y esos momentos que no tenu00edas ganas de rememorar y que todos sucedieron con Abel Pintos de fondo. Y respondo, no. Sabu00e9s que no me gusta, me trae malos recuerdos. Explicame, u00bfquu00e9 tiene que ver el cantante bahiense con las cosas que pasaron mientras sonaban sus canciones? ud83dude02.Pero es asu00ed, al igual que Norma, Abel la liga de rebote porque la memoria es fuerte y la mu00fasica es poderosa y cuando actu00faan juntas generan cosas. Y termino apuradita porque a las 20:00 tengo el zoompleau00f1os de la bombona de mi sobrina que cumple 4! ud83dudc97 u00bfY ustedes? u00bfTienen canciones que los transporten a lugares?, u00bf a personas?, u00bfa momentos? Cuu00e9ntenme un poco.