Ángel de Brito y Nancy Pazos cruzaron a la China Suárez por el jubilado que mató al ladrón

miércoles, 22 de julio de 2020 12:19

El pasado lunes, el país se conmocionó con el caso de un jubilado de 71 años de edad, Jorge Adolfo Ríos, que mató a un ladrón después de que ingresó 3 veces en una misma noche, el viernes pasado, con otras 4 personas a su casa de Quilmes para robar. Por el hecho fue imputado por el fiscal Ariel Rivas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Quilmes, por el delito de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego”, en perjuicio de Franco Martín Moreyra.

Este hecho generó millones de comentarios a favor y en contra del hombre que dividió la opinión pública. Entre los que salieron a marcar posición fueron varios famosos y figuras del espectáculo. Una de ellas fue Eugenia "China" Suárez quien utilizó su cuenta de Twitter para lanzar su descargo.

“Qué difícil vivir en un mundo en donde un jubilado se defiende, pelea por su vida y va preso. Es realmente desalentador y angustiante. Qué triste que encierren y culpen a las víctimas y dejen libres a los que hacen las cosas mal”, opinó la actriz que cursa su octavo mes de embarazo.

Que difícil vivir en un mundo en donde un jubilado se defiende, pelea por su vida, y va preso. Es realmente desalentador y angustiante. Que triste que encierren y culpen a las victimas y dejen libres a los que hacen las cosas mal. — Eugenia Suarez ? (@chinasuarez) July 21, 2020

Las palabras de la actriz generaron el rechazo de la periodista Nancy Pazos que la cruzó en twitter: “Va preso porque lo hirió. Lo persiguió. Y lo remató en el piso, China Suárez. Seis veces disparó. El jubilado es una víctima. Pero se convirtió casi en un asesino por hartazgo, por dolor, o por lo que sea. Pero no se puede habilitar la ley del Talión (googlealo)”.

Va preso porque lo hirió. Lo persiguió. Y lo remató en el piso @chinasuarez . Seis veces disparó. El jubilado es una víctima. Pero se convirtió casi en un asesino por hartazgo, por dolor, o por lo que sea. Pero no se puede habilitar la ley del Talión (googlealo). — NuD83DuDC9Ancy PuD83DuDC9Azos (@NANCYPAZOS) July 21, 2020

La respuesta de la periodista no generó respuesta por parte de la actriz pero sí de muchos twitteros que salieron a contestarle con fuertes mensajes, a los que ella prefirió ignorar. Entre los que salieron a contestarle a Pazos estuvo la bailarina Cinthia Fernández quien le pidió respeto sobre la opinión ajena. "Cada uno opina lo que siente, tmb deberías googlear la violacion de domicilio, tortura, robo x tercera vez, etc....La justicia de estar hartos de no elegir la inseguridad ni los derechos de delincuentes. No es ignorancia. Hay q respetar lo q muchos piensan", escribió este miércoles en la mañana.

Cada uno opina lo que siente, tmb deberías googlear la violacion de domicilio, tortura, robo x tercera vez, etc....La justicia de estar hartos de no elegir la inseguridad ni los derechos de delincuentes. No es ignorancia. Hay q respetar lo q muchos piensan — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) July 22, 2020

Los tendría que haber invitado un café con leche antes de irse, después que le robaron 3 veces y lo dejaron así.... Malo, malo, Sr. Jubilado!!! pic.twitter.com/d2Fs8hDPEi — Vero? (@Vero_Mastro) July 21, 2020

Lo que no se puede es seguir justificando cualquier cosa buscándole el pelo al huevo. El tipo entró TRES VECES en casa ajena agrediendo al jubilado. Contame cuando te entren en la tuya, Nancy. — Cerrar la grieta? ¡MINGA! uD83DuDC31 (@LaMacrista) July 21, 2020

Pero Pazos no fue la única persona que cruzó a la China. Ángel de Brito se hizo eco de la noticia a través de su cuenta de Twitter y terminó dedicándole un fuerte tuit: "Después se victimiza cuando le contestan".