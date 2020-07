Pura emoción: Pampita no pudo contener el llanto al hablar de Puli Demaría

martes, 21 de julio de 2020 19:32

Carolina Pampita Ardohain no pudo contener las lágrimas en el final de su programa, cuando la producción la sorprendió al aire y la contactó por Zoom con sus íntimas amigas en un día tan especial

Estefanía, Oriana, María y Carolina aparecieron en la pantalla para saludar a la conductora y coincidir en la generosidad de Pampita en el Día del Amigo. “Las extraño mucho. Fue muy difícil estar todo este tiempo sin ustedes”, señaló.

Dos de sus amigas son chilenas y que se conocieron cuando Pampita estaba en pareja con el actor Benjamín Vicuña. Además, de tenerlas lejos, la cuarentena por el coronavirus tampoco permite el encuentro con las que no están a tanta distancia.

Luego de despedir a las cuatro amigas, Pampita volvió a emocionarse cuando se refirió a Puli Demaría, quien es su amiga y panelista en Pampita online.

“Gracias Puli, también. Vos sabés lo importante que sos para mí. Te quiero con toda mi alma y aprovecho para decírtelo en persona. Muchas veces, dicen cualquier cosa y no saben lo amiga que somos”, señaló la exjurado del Bailando, conmoviendo también a Puli.

Hace unos días y en medio del feroz enfrentamiento de la conductora con Mariana Brey, Puli Demaría apareció en una foto con la panelista de LAM.

“¡¿Qué coincidencia?! ¿Lo habrá hecho a propósito para aparecer en los portales? Si saca una foto con una íntima amiga mía, ahí hay un propósito detrás. Me da la sensación, capaz soy mal pensada”, lanzó, suspicaz con José María Listorti.

El año pasado, Puli Demaría también se sacó una foto que llamó la atención a todos: abrazada junto a la China Suárez, la nueva pareja de Benjamín Vicuña. Esa imagen fue interpretada por muchos como una provocación para Pampita. Sin embargo, la modelo descartó que haya enojos después de su separación.

Irónica, Pampita agregó: "¿Quién subió la foto? Hay que preguntarle a ella. Yo qué tengo que ver” Qué justo. Las coincidencias, ¿no? Viendo la foto y quién la sacó, a mí me parece que puede haber una intención, pero no quiero juzgar a nadie. Puli no tiene por qué decir que no si alguien le pide una foto. Tampoco sé si se la pidió, no quiero difamar a nadie”.

Sin embargo, en el Día del amigo, Pampita ratificó que la relación es sólida y ningún comentario puede afectarla. “Soy la amiga catrasca”, bromeó Demaría. “Vos seguí siendo como sos, Te amo”, concluyó Pampita.

Fuente: www.eltrecetv.com