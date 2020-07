"Gracias": la despedida de la novia de "El Mago sin Dientes" a su hija

martes, 21 de julio de 2020 19:43

La novia del mago Pablo Cabaleiro, conocido en el mundo del espectáculo como "El Mago sin Dientes", fue encontrada muerta hoy con una bolsa en la cabeza en su departamento del barrio porteño de Palermo y los investigadores intentan determinar si se trató de un caso de suicidio o si fue un hecho violento, informaron fuentes policiales.



El hallazgo del cuerpo de Ana María Patricelli (49), pareja de Cabaleiro, se registró cerca de las 9.30 de esta mañana en el departamento 17 A de la calle Gelly 3368, donde durante todo el día estuvieron trabajando peritos en rastros.



Fuentes policiales informaron a Télam que todo comenzó cuando la hija de la víctima estaba durmiendo en una de las habitaciones del departamento y se despertó al escuchar que sonaba el timbre insistentemente.



La joven le abrió la puerta a la empleada que realiza tareas de limpieza en la casa y, como su madre no se había levantado a abrir, se dirigió a la habitación de ella a ver qué le ocurría.



Al ingresar al dormitorio, la chica y la empleada doméstica observaron que Patricelli estaba recostada en la cama sobre su lado izquierdo, que tenía una bolsa negra colocada en la cabeza y que había pastillas y alcohol.



Según las fuentes, personal de Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó al lugar a los 20 minutos y constató que la mujer estaba fallecida.



Efectivos de la Comisaría Vecinal 14C comenzaron a investigar el hecho bajo la supervisión de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 43, a cargo de Silvana Russi, que dispuso que las pericias sean realizadas por la Unidad Criminalística Móvil y que intervenga la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.



Si bien no descartan ninguna hipótesis, los investigadores sospechan de un posible suicidio ya que en el cuerpo no hallaron lesiones ni signos de violencia, aunque habrá que esperar el resultado de la autopsia para que sea confirmado.



En principio, la causa fue caratulada como "averiguación de muerte por causa de dudosa criminalidad".



Patricelli, que era despachante de Aduana, actualmente estaba separada del padre de la hija, y mantenía un noviazgo con "El Mago sin Dientes".



La hija de la mujer contó a los investigadores que anoche se retiró de su casa cerca de las 21 para encontrarse con gente para festejar el Día del Amigo, según contaron los pesquisas.



A esa hora, la joven relató que vio a su madre hablando por teléfono con Cabaleiro y que regresó cerca de las 2.50 cuando la vio dormitando en su cama, le apagó la luz y la mujer le respondió "gracias".



Como parte de las medidas, la fiscal Russi pidió el secuestro de los videos de las cámaras de seguridad para constatar quién ingresó y egresó al edificio y en qué horarios.



Las fuentes añadieron que los pesquisas también se incautaron del teléfono celular y una computadora de la víctima.



Por último, la fiscal Russi convocará al "Mago sin Dientes" para que detalle de qué habían hablado anoche y si hubo algún tipo de discusión o pelea.