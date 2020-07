Damián de Bake Off sorprendió a Agustina en el Día del Amigo: "gracias, te amo"

martes, 21 de julio de 2020 00:00

Este lunes, tras quedar con una relación muy estrecha que provocó una mirada especial de los seguidores del programa, Damián sorprendió a Agustina en el Día del Amigo con un regalo que ella nunca tuvo.

Según contó la chica, los elementos que e ganador de Bake Off le hizo llegar como regalo de este día tan especial, son cosas que ella sólo usó en el programa y que nunca las tuvo propias.

"Me mandó aerógrafos que nunca tuve y que sólo usé en el programa, siempre quise aprender, me mandó de todos los colores que necesito. Espátula y pincel. Me encanta, gracias amigo, te amo", reveló la chica a través de sus historias de Instagram.

Mientras que en el video siguiente, la pastelera agregó "que todos tengan un Damián en sus vidas. Estoy feliz".

A casi un mes de conocerse el resultado final, ambos decidieron transitar un camino juntos y ya lo presentaron en las redes sociales. Se trata de Espacio de a Dos, un emprendimiento que reúne el talento de ambos y que no solo mostrará sus buenos productos sino que también irá de la mano de la formación pastelera.